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الأربعاء، 10-11-2021 10:54 ص

وزارة الصحة تؤكد استمرار الجهود لتطعيم اللاجئين في الأردن

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الوكيل الإخباري- قال وزير الصحة فراس الهواري الأربعاء، إن الجهود المبذولة مع الأمم المتحدة مستمرة للوصول إلى أكبر تغطية لتطعيم اللاجئين في الأردن ضد فايروس كورونا.اضافة اعلان


وأضاف الهواري خلال لقائه المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في عمّان أندرس بيدرسن، أنه تم  الاتفاق على استمرار التعاون مع وزارة الصحة ضمن اولويات محددة أبرزها، الحفاظ على تقديم الخدمات الصحية وخدمات الرعاية الأولية للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، وكيفية التعامل مع الأمراض غير السارية ومجابهتها. والتشجيع على الاقبال لتلقي المطاعيم الواقية من فايروس كورونا.

وثمّن الهواري خلال اللقاء الجهود المبذولة من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في عمّان وممثلي المؤسسات الدولية المتواجدة في الأردن، والتي ساهمت في تنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بالرعاية الصحية وتطوير خدماتها.

 




 

 


 

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