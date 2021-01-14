الخميس 14-01-2021
الوكيل الاخباري

3 توصيات هامة لم تقرها الحكومة يحكم عودتها تحسن الوضع الوبائي

الملك وولي العهد يتلقون لقاح كورونا

الصحة : 25 اصابة في المملكة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

التفاصيل الكاملة لعودة الطلبة الى المدارس

توضيح هام من وزير التربية حول عودة دوام المدارس

مجلس الشيوخ لن يبدأ محاكمة ترامب إلا الأسبوع المقبل

الهياجنة يكشف عدد الاردنيين الذين تلقوا لقاح كورونا

ترامب يوجه نداءً للامريكيين

السعودية تعلن استمرار الدراسة عن بُعد

إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس كورونا

الخميس، 14-01-2021 01:34 م

وزارة الصحة تبدأ بتطعيم اللاجئين بلقاح كورونا

33733dd6-fc85-4f54-bc08-f3af135ebe0a (Custom)


الوكيل الاخباري - بدأت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تلقيح اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضد كورونا كجزء من خطة إعطاء اللقاح الوطنية ضد الفيروس والتي بدأت هذا الأسبوع ليصبح الأردن من أوائل الدول في العالم تعطي اللاجئين مطاعيم كورونا على أراضيها.

اضافة اعلان

وبينت وزارة الصحة في بيان اليوم الخميس، أنه يحق لأي شخص يعيش على الأراضي الأردنية، بما في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء، الحصول على اللقاح مجانًا، مشيرة الى انه تم تسجيل أكثر من 200 ألف شخص في المنصة الوطنية لتلقي المطعوم.


ويهدف الأردن إلى تطعيم 20 بالمئة من سكانه ضد الفيروس خلال الأشهر المقبلة، حيث تم شراء نحو 3 ملايين جرعة من اللقاح لتحقيق ذلك.


كما بدأت عمليات تطعيم اللاجئين في مخيم الزعتري اليوم، حيث تم نقل 43 لاجئًا من المخيم إلى قسم الأمراض الصدرية، والعيادة الصحية في المفرق لتلقي اللقاح.


ومنذ بداية جائحة كورونا، شملت الحكومة الأردنية اللاجئين في خطة الاستجابة الوطنية للتصدي للفيروس والحصول على الرعاية الصحية والعلاج الطبي.


وقال ممثل المفوضية في الاردن دومينيك بارتش "لقد أدرج الأردن اللاجئين في خطته الوطنية للاستجابة منذ بداية الجائحة، مشيرا الى ان الحد من انتشار كورونا يستلزم تمكين الأشخاص الأكثر ضعفًا من الحصول على اللقاحات، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه.


وسيتمكن اللاجئون الذين يعيشون في المناطق الحضرية حسب البيان، والذين يمثلون 80 بالمئة من اللاجئين في الأردن، من تلقي اللقاح في العيادات الصحية القريبة منهم خاصة الذين يعيشون في المخيمين الرئيسيين للاجئين الزعتري والازرق، وتعمل المفوضية عن كثب مع وزارة الصحة لإدارة التطعيم.

 

وبينت الوزارة، أن نسبة اللاجئين الذين اصيبوا بالفيروس منذ شهر أيلول 2020، بقيت منخفضة عند 1.6 بالمئة مقارنة بـ 3 بالمئة بين عموم السكان.


وثمنت الوزارة التعاون الوثيق مع المفوضية والتزام اللاجئين القوي بتدابير الوقاية للحد من انتشار الفيروس.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
00

الزراعة تعلق استيراد الدواجن من بلدان جديدة بعد ظهور انفلونزا الطيور فيها

0

وزارة النقل تمدد مهلة تصويب أوضاع نقل ملكية الرؤوس القاطرة

05db4cea-8f63-42cb-b69a-356443ae872b

3 توصيات هامة لم تقرها الحكومة يحكم عودتها تحسن الوضع الوبائي

ErsBn7QXIAMj1nK

الملك وولي العهد يتلقون لقاح كورونا

640ceca9-307a-45e1-b947-c4e25d1d3d10

الصحة : 25 اصابة في المملكة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

رقيب سير ينظم المرور في أحد الشوارع -(أرشيفية)

حملة أمنية واسعة في اربد على المركبات

أخبار متعلقة
1202111143534577332557

الاعلان عن مواقع تلقي لقاحات كورونا بالمملكة غدا - أسماء

ت

مؤتمر حكومي للكشف عن إجراءات جديدة بسبب كورونا

12202021182654176806386

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

12202021164353923655811

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

122020219135115286912

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

12202015103525885761772

الهياجنة يوضح حقائق جديدة حول لقاح كورونا - فيديو