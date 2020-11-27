وزارة الصحة تبشر الأردنيين بشأن المعطيات الوبائية

الوكيل الإخباري- قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة غازي شركس، الجمعة، إن معطيات الأسبوع الوبائي تشير إلى بوادر استقرار، وربما انخفاض في الحالة الوبائية.

اضافة اعلان



وأشار شركس إلى أن الجمعة هو اليوم الأخير من الأسبوع الوبائي 47.



وأضاف شركس، أنه من المتوقع أن يكون عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد للأسبوع 47 أقل من الأسبوعين السابقين.



"نتابع أعداد الأسبوع المقبل؛ للتأكد من سير المنحنى الوبائي" وفق شركس.

وفيما يخص حالات العزل المنزلي، قال شركس، إن وزارة الصحة تتواصل مع الحالات الإيجابية، وتعطيها إرشادات العزل المنزلي.



وأوضح أن مراقبة المعزولين في المنزل صعبة؛ بسبب عددهم الكبير.



ولفت شركس، إلى أن سبب انخفاض عدد الإصابات يعود إلى الالتزام بارتداء الكمامات، إضافة إلى الأثر المتراكم للحظر الأسبوعي يوم الجمعة.



ودعا إلى الاستمرار في اتباع وسائل الوقاية؛ للمحافظة على انخفاض المنحنى الوبائي، والتفاؤل والحذر، وعدم التراخي حتى لا تحصل أي انتكاسة.





