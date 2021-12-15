وزارة الصحة تتسلم شحنة مطاعيم

الوكيل الاخباري - تسلمت وزارة الصحة اليوم الاربعاء شحنة مطاعيم مقدمة من منظمة الصحة العالمية، وبتمويل من الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي ضمن الاستجابة للأزمة السورية "مدد"، والذي جاء لدعم البرنامج الوطني للمطاعيم للفئات المستهدفة على أرض المملكة مجانا.



وتضمنت شحنة المطاعيم 61570 جرعة من مطعوم الحصبة و54900 جرعة من مطعوم الثلاثي و308 آلاف جرعة من مطعوم شلل الأطفال و 144710 جرعة من المطعوم السداسي لدعم جهود البرنامج الوطني للتطعيم.

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