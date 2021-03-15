وزارة الصحة تحذر المواطنين من الحالة الجوية السائدة

الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في رسالة نشرتها للمواطنين حول الحالة الجوية السائدة " نظرا للحالة الجوية التي تسودها المملكة من اجواء خماسينية محملة بالغبار والذي هو من ملوّثات البيئة وله اضرار عدة لاحتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات ننوه إلى عدة اضرار قد تحصل منها ان هذا الغبار من اهم المسببات للربو و التهاب الاغشية المخاطية الانفية والتهاب طبقات الجلد اضافة الى حساسية العين " .

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وقالت الوزارة انه للوقاية من هذه الاضرار يجب اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية ومنها :

1- اغلاق الابواب والنوافذ .

2- الحرص على ارتداء الكمامات .

3- غسل الوجه عند التعرض للغبار .

4- اخذ الادوية الخاصة للمصابين بالربو .



