وزارة الصحة تدعو المتخلفين عن تلقي الجرعة الأولى إلى تلقيها خلال 10 ايام

الوكيل الاخباري -

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تدعو وزارة الصحة كل شخص تخلف عن تلقي الجرعة الأولى من مطعوم الوقاية من فايروس كوفيد-19 الإسراع بالتوجه إلى أحد مراكز التطعيم المنتشرة في كافة محافظات المملكة والتي يتم الاعلان عنها يومياً لأخذ جرعة المطعوم خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8/8/2021.وأوضحت الوزارة أنها ستُعيد ترتيب أولويات التطعيم للوقاية من فايروس كوفيد-19 بعد انتهاء المهلة الممنوحة لمن تخلّف عن أخذ الجرعة الأولى بحيث تُراعي تلك الترتيبات مجموعة من المعطيات والمحددات لعملية التطعيم والتي تفرضها ظروف المرحلة.