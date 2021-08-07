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السبت، 07-08-2021 09:39 م

وزارة الصحة تدعو المتخلفين عن تلقي الجرعة الأولى إلى تلقيها خلال 10 ايام

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - تدعو وزارة الصحة كل شخص تخلف عن تلقي الجرعة الأولى من مطعوم الوقاية من فايروس كوفيد-19 الإسراع بالتوجه إلى أحد مراكز التطعيم المنتشرة في كافة محافظات المملكة والتي يتم الاعلان عنها يومياً لأخذ جرعة المطعوم خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8/8/2021.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أنها ستُعيد ترتيب أولويات التطعيم للوقاية من فايروس كوفيد-19 بعد انتهاء المهلة الممنوحة لمن تخلّف عن أخذ الجرعة الأولى بحيث تُراعي تلك الترتيبات مجموعة من المعطيات والمحددات لعملية التطعيم والتي تفرضها ظروف المرحلة.

 




 

 


 

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