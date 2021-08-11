وزارة الصحة : تزايد الإقبال على تلقي اللقاح يسهم في عودة آمنة للمدارس

الوكيل الاخباري -

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تصل كميات "كبيرة" من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا خلال الأشهر المقبلة في ظل توفر لقاحات من أنواع فايزر-بيونتك وأسترازينيكا وسينوفارم وسبوتنيك، وفق الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي.وأضاف البلبيسي وهو مسؤول ملف كورونا الأربعاء، لـ "المملكة"، إن الإقبال على المطاعيم "جيد" ، مشيرا إلى تركيز الوزارة على إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح نظرا لأهميتها في الوقاية من متحور دلتا.وأشار إلى تزايد الإقبال على تلقي اللقاح من قبل الأشخاص الذين ينتمون للفئة العمرية (12– 18) عاما، بين ألفين و3 آلاف متلقٍ يوميا، مما يسهم في عودة آمنة للمدارس.