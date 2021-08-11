الأربعاء 11-08-2021
الوكيل الاخباري

محافظ غزة يكرم كوادر المستشفى الميداني الأردني

حزن يجتاح مواقع التواصل الاردنية بعد وفاة الدكتور حسن الصلاحات

اكتظاظ في مطار الملكة علياء

بلاغ مرتقب من رئيس الوزراء يتعلق بدعم اجور العاملين

مناظرة تناقش موضوع التنمر الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي

الطراونة ينتقد تهديد الحكومة بمجانية الفحوصات

وزارة الصحة : تزايد الإقبال على تلقي اللقاح يسهم في عودة آمنة للمدارس

بحث انتاج الكهرباء من مخلفات الأبقار

الزراعة والبيئة توقعان اتفاقية لشراء مختبر أعلاف وأدوية بيطرية

الضمان: 42 مهنة صُنّفت رسمياً كمهن خطرة

الأربعاء، 11-08-2021 07:39 م

وزارة الصحة : تزايد الإقبال على تلقي اللقاح يسهم في عودة آمنة للمدارس

8202110185353390523798


 
الوكيل الاخباري - تصل كميات "كبيرة" من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا خلال الأشهر المقبلة في ظل توفر لقاحات من أنواع فايزر-بيونتك وأسترازينيكا وسينوفارم وسبوتنيك، وفق الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي.اضافة اعلان


وأضاف البلبيسي وهو مسؤول ملف كورونا الأربعاء، لـ "المملكة"، إن الإقبال على المطاعيم "جيد" ، مشيرا إلى تركيز الوزارة على إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح نظرا لأهميتها في الوقاية من متحور دلتا.

وأشار إلى تزايد الإقبال على تلقي اللقاح من قبل الأشخاص الذين ينتمون للفئة العمرية (12– 18) عاما، بين ألفين و3 آلاف متلقٍ يوميا، مما يسهم في عودة آمنة للمدارس.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
s

محافظ غزة يكرم كوادر المستشفى الميداني الأردني

main_image6114018f582df

حزن يجتاح مواقع التواصل الاردنية بعد وفاة الدكتور حسن الصلاحات

7202117133338528534308

اكتظاظ في مطار الملكة علياء

820213194241980234028

بلاغ مرتقب من رئيس الوزراء يتعلق بدعم اجور العاملين

fffff

مناظرة تناقش موضوع التنمر الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي

820212171325646243610

الطراونة ينتقد تهديد الحكومة بمجانية الفحوصات

أخبار متعلقة
كورونا 2

حماية المستهلك تحذر المستهترين بإجراءات الوقاية من كورونا

82021895634568030334

تنويه لمتلقي لقاح أسترازينيكا في الاردن

407100_8_1628418757

ترحيب بإلغاء فحص كورونا للأردنيين المطعمين العائدين من السفر

1-1421290

الصحة لـ الوكيل: سيتم الاعلان عن الجرعة الثانية من أسترازينيكا خلال ايام

820213184924950869790

الصحة : الوضع الوبائي يشهد ارتفاعا ولا توصيات جديدة بشأن حظر التجول

لقاح

المراكز التي يتوفر فيها لقاح فايزر لمن تجاوز 12 عاما