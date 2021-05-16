وزارة الصحة: تسجيل 16 وفاة و 809 إصابات بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري -
اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن اضافة اعلان
وتاليا التفاصيل :
الإصابات والشفاء والفحوصات:
سُجِّلت (809) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (724,154) حالة.
• سُجّلت (16) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9259) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (4.22%)، مقارنة مع (3.12%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (19177) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,940,992) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1272) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (703,642) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (11253) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (77) حالة، فيما غادرت (74) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (714) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 16%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 17%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 28%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 13%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 5%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 12%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 11%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 276 في محافظة العاصمة عمّان.
- 163 في محافظة إربد، منها 9 في الرمثا.
- 75 في محافظة الزرقاء.
- 64 في محافظة معان، منها 14 في البترا.
- 42 في محافظة عجلون.
- 41 في محافظة البلقاء.
- 36 في محافظة المفرق.
- 30 في محافظة الكرك.
- 23 في محافظة العقبة.
- 22 في محافظة جرش.
- 21 في محافظة الطفيلة.
- 16 في محافظة مأدبا.