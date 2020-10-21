وزارة الصحة : تشكيل لجنة لتقييم الوضع الوبائي في المملكة

الوكيل الاخباري - قرر وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات اليوم الأربعاء تشكيل لجنة لتقييم الوضع الوبائي والتوقعات المستقبلية لوباء كوفيد 19 .



وقال مساعد الامين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي شركس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن اللجنة تهدف للمشاركة في وضع التوصيات ورفعها الى لجنة الأوبئة كونها تضم عددا من الخبراء في الاوبئة والأمراض المعدية من قطاعات طبية مختلفة.

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وأوضح شركس انها ستقوم بمتابعة تحليل البيانات المتعلقة في ملف كورونا و دراسة المتغيرات الوبائية و معدل الاصابات ومعدل الوفيات، والتوصية باتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة على أرض الواقع.



ويترأس اللجنة بحسب الوزارة وزير الصحة الاسبق الدكتور سعد خرابشة،وتضم في عضويتها: مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي شركس، والمدير التنفيذي لشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية الدكتور مهند النسور، والدكتور منير ابو هلالة المدير الاقليمي لمركز التحكم والوقاية من الامراض، والدكتورة نجوى خوري من القطاع الخاص،والدكتور بسام حجاوي من نقابة الاطباء، والدكتورة هديل السائح مديرة الامراض السارية في وزارة الصحة، والدكتور سامي الشيخ من وزارة الصحة.



وفي ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).



