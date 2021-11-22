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الإثنين، 22-11-2021 05:57 م

وزارة الصحة تُطلق نظاماً الكترونياً مركزياً لإدارة الأسرة

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الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة الصحة اليوم نظاماً الكترونياً مركزياً لإدارة الأسرة في جميع المستشفيات الحكومية التابعة لها في المملكة.

وقال مدير مديرية الازمات الدكتور هيثم الدويري أن الوزارة أنشأت نظاماً مركزياً لإدارة الطلب على أسرة المستشفيات الحكومية وتوفيرها للمرضى بحسب حالتهم الصحية، وفقاً لأحدث الأساليب المتبعة والتكنولوجيا الحديثة.

وبين انّ الهدف العام من نظام إدارة الأسرة هو ضمان توفير الأسرة للمرضى الذين يحتاجون الدخول للمستشفيات لتلقي العلاج وفي الوقت المناسب، وكذلك مراعاة توفر الخدمة في المناطق القريبة من سكنهم. 

وسيضمن النظام حصول جميع المرضى على العلاج في الوقت المناسب وفي بيئة مناسبة سريريًا، وتقديم رعاية عالية الجودة لهم ضمن الموارد المتاحة من خلال تحديد المعايير وتوضيح المسؤوليات.

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وأوضح أنّ النظام الالكتروني لادارة الأسرة سيعمل على توفير الأسرة بكفاءة وبإمكانيات متطورة تناسب حميع المؤسسات الصحية العاملة تحت مظلة وزارة الصحة، وسيتم من خلاله التنسيق مع ضباط ارتباط غرف  الاسرة أو الاستقبال في المستشفيات والتأكد من جودة إدارة الأسرة .

كما سيعمل النظام على تحقيق زيادة معدل دوران الأسرة للمرضى في جميع الحالات الصحية وليست في الحالات الطارئة فقط، وسيعمل أيضاً على تخفيض مدة الإقامة من خلال توفير العلاجات والجودة الصحية المطلوبة لكل حالة.
ومن شأن تطبيق النظام الالكتروني الجديد لادارة الأسرة تقليل المدة الزمنية  لانتظار المريض للحصول على سرير، في الحالات الطارئة والروتينية ليتم التعامل معها وفق المتطلبات .

ومن خلال تطبيق النظام سيتم تحديد أفضل الممارسات فيما يتعلق بإدارة الأسرة والتأكد من تضمين ذلك في جميع أنحاء النظام، وتحقيق الكفاءة الفنية والتشغيلية والمالية وتوفير الموارد .

 

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