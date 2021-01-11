وزارة الصحة : تطوران هامان سيحدثان اليوم

الوكيل الاخباري - قامت وزارة الصحة صباح اليوم الاثنين بإرسال رسائل نصية إلى المواطنين المسجلين في منصة اخذ لقاح كورونا و الذين لديهم أحقية في تلقي المطعوم المضاد لكورونا .

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ووفق مصادر فان الرسالة النصية تحتوي على (المكان الذي سيتلقى فيه الشخص المطعوم وقت إعطاء المطعوم و طلب الحضور قبل 30 دقيقة من موعد تلقي المطعوم اضافة الى إحضار إثباتات شخصية وإثبات أمراض مزمنة إن وجدت).

وعلى صعيد آخر من المنتظر اليوم وصول أول شحنة من لقاح فايزر إلى المملكة عبر مطار الملكة علياء الدولي حيث سيتم وفق مصادر طبية نقلها مبرّدة بشكل مباشر إلى المستودعات المخصصة لتخزين المطاعيم .



