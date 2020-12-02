وزارة الصحة تعلن التسعيرة الجديدة لعلاج كورونا في المستشفيات الخاصة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -اعلنت وزارة الصحة التسعيرة الجديدة لعلاج كورونا في المستشفيات الخاصة تخفيفا وتسهيلا عن المواطنين عند تلقي العلاج في المستشفيات.

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وبينت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس ان التسعيرة الجديدة للإقامة في الليلة الواحدة على النحو التالي:



تكلفة المريض في غرفة العزل العادية للدرجة الأولى (210 دنانير) شاملة جميع الأدوية والإجراءات والمستلزمات الطبية وتكلفة المريض في غرفة العزل العادية المشتركة (سريران) 125 دينارا، وللغرفة المشتركة التي تزيد عن ثلاثة أسرة 100 دينار وتكلفة الطفل مع المرافق في غرفة العزل 200 دينار، وتكلفة الطفل بدون مرافق 150 دينارا و تكلفة المريض في غرفة العناية المتوسطة شاملة جميع الأدوية والإجراءات 300 دينار وتكلفة المريض في العناية المركزة بحسب التسعيرة المعتمدة من قبل وزارة الصحة للمستشفيات الخاصة مع خصم 20% بغض النظر عن وثيقة التأمين التي يحملها المريض شاملة جميع الإجراءات والمستلزمات الطبية.



واوضحت الوزارة ان الأسعار تشمل (الإقامة والخدمات الفندقية، الفحوصات الشخصية، الصور الشعاعية، أدوية رفع المناعة، معالجة الأعراض المصاحبة للمرض، الإشراف الطبي من قبل استشاريي الصدرية، أجور الطبيب المشرف والتمريض، استشارة الطب النفسي، التنقلات، المستلزمات الطبية).



