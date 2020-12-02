الأربعاء 02-12-2020
الوكيل الاخباري

لجنة الاوبئة تدعو إلى التشدد أكثر بالإجراءات في الاردن في هذه الحالة

منظمة الصحة: اللقاحات لن تمنع زيادة إنتشار كورونا

تكليف فريدون حرتوقة بأعمال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة

قرارات لمجلس الوزراء

العيسوي ينقل تعازي الملك لعشائر العضايلة والطراونة وحجازين

وزارة الصحة تعلن التسعيرة الجديدة لعلاج كورونا في المستشفيات الخاصة

الارصاد تحذر من طقس يوم الخميس

للمرة الثانية.. إربد تسجل حصيلة قياسية في إصابات كورونا

العراق: 34 وفاة و1961 إصابة بكورونا

إصابات العاصمة في أدنى مستوياتها منذ 45 يوماً

الأربعاء، 02-12-2020 07:16 م

وزارة الصحة تعلن التسعيرة الجديدة لعلاج كورونا في المستشفيات الخاصة

11202023204256859090880


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -اعلنت وزارة الصحة التسعيرة الجديدة لعلاج كورونا في المستشفيات الخاصة تخفيفا وتسهيلا عن المواطنين عند تلقي العلاج في المستشفيات.

اضافة اعلان

وبينت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس ان التسعيرة الجديدة للإقامة في الليلة الواحدة على النحو التالي:

تكلفة المريض في غرفة العزل العادية للدرجة الأولى (210 دنانير) شاملة جميع الأدوية والإجراءات والمستلزمات الطبية وتكلفة المريض في غرفة العزل العادية المشتركة (سريران) 125 دينارا، وللغرفة المشتركة التي تزيد عن ثلاثة أسرة 100 دينار وتكلفة الطفل مع المرافق في غرفة العزل 200 دينار، وتكلفة الطفل بدون مرافق 150 دينارا و تكلفة المريض في غرفة العناية المتوسطة شاملة جميع الأدوية والإجراءات 300 دينار وتكلفة المريض في العناية المركزة بحسب التسعيرة المعتمدة من قبل وزارة الصحة للمستشفيات الخاصة مع خصم 20% بغض النظر عن وثيقة التأمين التي يحملها المريض شاملة جميع الإجراءات والمستلزمات الطبية.

واوضحت الوزارة ان  الأسعار تشمل  (الإقامة والخدمات الفندقية، الفحوصات الشخصية، الصور الشعاعية، أدوية رفع المناعة، معالجة الأعراض المصاحبة للمرض، الإشراف الطبي من قبل استشاريي الصدرية، أجور الطبيب المشرف والتمريض، استشارة الطب النفسي، التنقلات، المستلزمات الطبية).


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120202321220257675094

لجنة الاوبئة تدعو إلى التشدد أكثر بالإجراءات في الاردن في هذه الحالة

1220201172325169407138

تكليف فريدون حرتوقة بأعمال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة

6

قرارات لمجلس الوزراء

8202016181045906107896

العيسوي ينقل تعازي الملك لعشائر العضايلة والطراونة وحجازين

2

للمرة الثانية.. إربد تسجل حصيلة قياسية في إصابات كورونا

فيروس-كورونا-1

العراق: 34 وفاة و1961 إصابة بكورونا

أخبار متعلقة
1120202422554503017080

472 اصابة كورونا في العناية الحثيثة و18.5% من الفحوصات ايجابية

kIgoEh43uMVTyH2Kq7UZURlMK2oYf9L7KdXB0sCS

الصحة تكشف موعد بدء العمل في المستشفيات الميدانية

1120201916367161536430

الصحة : 447 مصابا بكورونا على أسرة العناية الحثيثة

9b471399-56c6-47ef-9137-a580e919eb7a

الحموري للوكيل : 98 اصابة بكورونا في العناية الحثيثة

حمزز

36 مصابا بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة

8202023201143275320552

مدير مركز الحسين للسرطان يوضح للوكيل : عشرات المصابين بكورونا يتلقون العلاج لدينا