وزارة الصحة تعلن تفاصيل اصابات ووفيات كورونا بالاردن اليوم الجمعة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتالياً التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:- سُجِّلت (1246) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:▪︎(1230) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:▪︎ (1046) في محافظة العاصمة عمّان.▪︎ 49)) في محافظة الزرقاء.▪︎ (14) في محافظة عجلون.▪︎ (13) في محافظة جرش.▪︎ (10) في محافظة مأدبا.▪︎ (1) في محافظة الطفيلة▪︎ (55) في محافظة البلقاء.▪︎ (15) في محافظة إربد، منها (1) في الرمثا.▪︎ (14) في محافظة المفرق.▪︎ (11) في محافظة الكرك.▪︎ (2) في محافظة العقبة.▪︎(16) حالة خارجيّة، (15) منها بين القادمين من خارج المملكة، و(1) لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري.▪︎ وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (22763) حالة.▪︎ سُجّلت (22) حالة وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (166) حالات.▪︎ سُجّلت (129) حالة شفاء هذا اليوم، (27) في مستشفى الأمير حمزة، و(94) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(8) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.▪︎ تمّ إجراء (15961) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1387472) فحصاً.