الجمعة 09-10-2020
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الجمعة، 09-10-2020 05:16 م

وزارة الصحة تعلن تفاصيل اصابات ووفيات كورونا بالاردن اليوم الجمعة

وزير-الصحة-سعد-جابر



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتالياً التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
- سُجِّلت (1246) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:
▪︎(1230) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:
▪︎ (1046) في محافظة العاصمة عمّان.
▪︎ 49)) في محافظة الزرقاء.
▪︎ (14) في محافظة عجلون. 
▪︎ (13) في محافظة جرش.
▪︎ (10) في محافظة مأدبا.
▪︎ (1) في محافظة الطفيلة
▪︎ (55) في محافظة البلقاء.
▪︎ (15) في محافظة إربد، منها (1) في الرمثا.
▪︎ (14) في محافظة المفرق.
▪︎ (11) في محافظة الكرك.
▪︎ (2) في محافظة العقبة.
▪︎(16) حالة خارجيّة، (15) منها بين القادمين من خارج المملكة، و(1) لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري.
▪︎ وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (22763) حالة.
▪︎ سُجّلت (22) حالة وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (166) حالات.
▪︎ سُجّلت (129) حالة شفاء هذا اليوم، (27) في مستشفى الأمير حمزة، و(94) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(8) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.
▪︎ تمّ إجراء (15961) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1387472) فحصاً.

 




 

 


 

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