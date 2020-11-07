وزارة الصحة تعلن تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:• سُجِّلت (3554) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:- (1731) في محافظة العاصمة عمّان.- (509) في محافظة إربد، منها (217) في الرمثا.- (477) في محافظة الزرقاء.- (186) في محافظة العقبة.- (128) في محافظة الكرك.- (122) في محافظة عجلون.- (118) في محافظة المفرق.- (89) في محافظة البلقاء.- (73) في محافظة جرش.- (48) في محافظة مأدبا.- (38) في محافظة الطفيلة.- (35) في محافظة معان، منها (7) في البترا.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (104,802) حالة.- سُجّلت (45) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,181) حالة.- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (196) حالة، فيما غادرت (123) حالة. المستشفيات بعد شفائها.- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,914) حالة، منهم (399) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.- تمّ إجراء (13,642) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,017,631) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى (26.1٪؜).إجراءات أخرى:• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).