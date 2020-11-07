السبت 07-11-2020
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السبت، 07-11-2020 05:01 م

وزارة الصحة تعلن تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (3554) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (1731) في محافظة العاصمة عمّان.
- (509) في محافظة إربد، منها (217) في الرمثا.
- (477) في محافظة الزرقاء.
- (186) في محافظة العقبة.
- (128) في محافظة الكرك. 
- (122) في محافظة عجلون.
- (118) في محافظة المفرق.
- (89) في محافظة البلقاء.
- (73) في محافظة جرش.
- (48) في محافظة مأدبا.
- (38) في محافظة الطفيلة.
- (35) في محافظة معان، منها (7) في البترا.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (104,802) حالة.
- سُجّلت (45) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,181) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (196) حالة، فيما غادرت (123) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,914) حالة، منهم (399) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (13,642) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,017,631) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى (26.1٪؜).

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

 




 

 


 

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