وزارة الصحة تعلن عن جرعة معززة لمتلقي مطعوم سينوفارم الصيني

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
تعلن وزارة الصحة أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر يوم الاحد الموافق ١٨/٧/٢٠٢١، للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول.اضافة اعلان
ودعت الوزارة المواطنين ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين، وجواز سفر لغير الاردنيين، والتوجه إلى :
- مركز تطعيم صالة الامير فيصل الرياضية في القويسمة
وذلك ما بين الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.