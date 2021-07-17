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السبت، 17-07-2021 09:46 م

وزارة الصحة تعلن عن جرعة معززة لمتلقي مطعوم سينوفارم الصيني

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعلن وزارة الصحة أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر يوم الاحد الموافق ١٨/٧/٢٠٢١، للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول.اضافة اعلان


ودعت الوزارة المواطنين ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين، وجواز سفر لغير الاردنيين، والتوجه إلى :

- مركز تطعيم صالة الامير فيصل الرياضية في القويسمة
وذلك ما بين الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

 




 

 


 

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