وزارة الصحة تعلن عن جرعة معززة لمتلقي مطعوم سينوفارم الصيني

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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تعلن وزارة الصحة أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر يوم الاحد الموافق ١٨/٧/٢٠٢١، للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول.ودعت الوزارة المواطنين ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين، وجواز سفر لغير الاردنيين، والتوجه إلى :- مركز تطعيم صالة الامير فيصل الرياضية في القويسمةوذلك ما بين الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.