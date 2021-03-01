وزارة الصحة: تعيين 2200 موظف في الوزارة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة

الوكيل الاخباري -

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تحدث مسؤول ملف كورونا وائل الهياجنة، الاثنين عن تعيين 2200 موظف في وزارة الصحة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بعد مواجهة نقص في الكوادر البشرية في القطاع الطبي، في ظل وجود انتشار مجتمعي لفيروس كورونا المستجد.وأوضح خلال حوار للأمم المتحدة حول الاستجابة لكوفيد- 19، أن الأردن استطاع رفع القدرة الاستيعابية في المستشفيات 4 أضعاف على الأقل.وقال الهياجنة إن القدرة الاستيعابية للمستشفيات كانت "غير جيدة" في البداية، لكن الأردن قادر على العناية بالمرضى بشكل أفضل من ذي قبل، وهو "إنجاز "مهم جدا واستثمار" للمستقبل."الأسرة المخصصة لمرضى كورونا في البداية كانت قرابة 400 والآن 4 آلاف ... ووحدات العناية المركزة وصلت إلى 700".وكان الأردن يستطيع إجراء نحو ألف فحص للكشف عن الفيروس في اليوم الواحد، لكن الآن تجاوز الأردن إجراء 40 ألف فحص في اليوم، وفق الهياجنة الذي أشار إلى وجود مختبرات في جميع المحافظات.وذكر أن الأردن سيستغل تلك القدرات في حال مواجهة أزمات أخرى".