وزارة الصحة تقرر التوسع ببرنامج تطعيم كورونا

الوكيل الاخباري - نفى مدير برنامج التطعيم الوطني، الدكتور كامل أبو سل، نية الوزارة دمج مطعوم كورونا ببرنامج التطعيم الوطني، مشيرا إلى أن برنامج التطعيم الوطني يشمل التطعيم الثلاثي والخماسي والحصبة ولا علاقة له بكورونا.



وأضاف أبو سل في تصريحات صحفية إن الوزارة قررت التوسع ببرنامج تطعيم كورونا بحيث يصل إلى كلّ المراكز الصحية البالغ عددها 500 مركز تنتشر في الأرياف والبوادي، وذلك للتخفيف على المواطنين والوصول إليهم بيسر وسهولة بدلا من اعتماد مراكز محددة.



وقال إن جميع الكوادر تم تدريبها على التعامل مع المطاعيم، وتم تجهيزها بكافة المستلزمات، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء لتحفيز المواطنين على تلقي المطاعيم وتوفيره لهم بيسر وسهولة.

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