وزارة الصحة تكشف تفاصيل اصابات كورونا المحلية بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردناضافة اعلان
وتالياً التفاصيل :
- سُجِّلت (1199) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:
• (1190) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:
- (870) في محافظة العاصمة عمّان
- (115) في محافظة الزرقاء.
- (81) في محافظة إربد، (30) في الرمثا.
- (37) في محافظة البلقاء.
- (28) في محافظة الكرك.
- (25) في محافظة العقبة.
- (18) في محافظة معان. (6) في البترا.
- (7) في محافظة جرش.
- (4) في محافظة المفرق.
- (3) في محافظة مأدبا.
- (1) في محافظة عجلون.
- (1) في محافظة الطفيلة.
• (9) حالات خارجيّة، بين القادمين من خارج المملكة.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (20200) حالة.
- سُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (131) حالات.
- سُجّلت (189) حالة شفاء هذا اليوم، (42) في مستشفى الأمير حمزة، و(124) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(9) في مستشفى الملكة علياء، و(14) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.
- تمّ إجراء (20507) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1351112) فحصاً.