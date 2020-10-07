وزارة الصحة تكشف تفاصيل اصابات كورونا المحلية بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتالياً التفاصيل :- سُجِّلت (1199) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:• (1190) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:- (870) في محافظة العاصمة عمّان- (115) في محافظة الزرقاء.- (81) في محافظة إربد، (30) في الرمثا.- (37) في محافظة البلقاء.- (28) في محافظة الكرك.- (25) في محافظة العقبة.- (18) في محافظة معان. (6) في البترا.- (7) في محافظة جرش.- (4) في محافظة المفرق.- (3) في محافظة مأدبا.- (1) في محافظة عجلون.- (1) في محافظة الطفيلة.• (9) حالات خارجيّة، بين القادمين من خارج المملكة.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (20200) حالة.- سُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (131) حالات.- سُجّلت (189) حالة شفاء هذا اليوم، (42) في مستشفى الأمير حمزة، و(124) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(9) في مستشفى الملكة علياء، و(14) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.- تمّ إجراء (20507) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1351112) فحصاً.