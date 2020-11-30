الإثنين 30-11-2020
الوكيل الاخباري

قطر: 185 إصابة جديدة بكورونا

العراق: 34 وفاة و1771 إصابة بكورونا

20.3% نسبة الفحوصات الإيجابية و1941 يتلقون العلاج منهم 462 في العناية الحثيثة

إربد تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء انتشار الوباء

وزارة الصحة تكشف تفاصيل وفيات واصابات كورونا اليوم

انخفاض جديد على أسعار الذهب

نقابة الاطباء : هؤلاء الاطباء لا زالوا على قيد الحياة

تعليق دوام مركز بلدية دير أبي سعيد غداً الثلاثاء

مصدر يكشف تفاصيل اصابات كورونا بالاردن اليوم الاثنين

مواطن : أشقائي استشهدوا في حادثة البحر الميت وهذا ما أريده - فيديو

الإثنين، 30-11-2020 04:53 م

وزارة الصحة تكشف تفاصيل وفيات واصابات كورونا اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (5123) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (1804) في محافظة إربد، منها (338) في الرمثا.
- (1241) في محافظة العاصمة عمّان. 
- (626) في محافظة المفرق.
- (353) في محافظة الكرك.
- (245) في محافظة جرش. 
- (241) في محافظة الزرقاء. 
- (178) في محافظة العقبة. 
- (128) في محافظة الطفيلة.
- (122) في محافظة عجلون.
- (82) في محافظة معان، منها (24) في البترا.
- (58) في محافظة البلقاء.
- (45) في محافظة مأدبا.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (219,430) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (61,653) حالة.
- سُجّلت (57) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,751) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (228) حالة، فيما غادرت (191) حالة المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,941) حالة، منهم (462) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (6,454) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (155,026) حالة.
- تمّ إجراء (25,239) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,551,231) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (20,3%).

إجراءات أخرى:

•تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة  للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (# بحميهم).

 




 

 


 

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