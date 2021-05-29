وزارة الصحة تنشر تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردناضافة اعلان
وتاليا التفاصيل :
الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (480) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (735,139) حالة.
• سُجّلت (7) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9443) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (2.96%)، مقارنة مع (2.86%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (16,196) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,245,152) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (809) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (713,902) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (11,794) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (94) حالة، فيما غادرت (39) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (611) حالة.
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 10%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 26%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 15%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 22%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 9%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 8%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 8%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 6%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 172 في محافظة العاصمة عمّان.
- 101 في محافظة الزرقاء.
- 83 في محافظة إربد، منها 7 في الرمثا.
- 34 في محافظة الكرك.
- 27 في محافظة الطفيلة.
- 18 في محافظة المفرق.
- 15 في محافظة البلقاء.
- 12 في محافظة معان، 5 منها في البترا.
- 12 في محافظة العقبة.
- 3 في محافظة عجلون.
- 3 في محافظة جرش.
- 0 في محافظة مأدبا.