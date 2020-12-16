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الأربعاء، 16-12-2020 07:28 م

وزارة الصحة توجه رسالة هامة لأولياء الأمور

وزارة الصحة -(ارشيفية)


الوكيل الاخباري - دعا مساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس المواطنين الى الاهتمام ببرنامج التطعيم الوطني لحماية اطفالهم من الاصابة بالامراض السارية والمعدية وعدم تأخير تلقي المطاعيم الذي قد يتسبب بعودة الاصابة بأمراض تم السيطرة عليها في الاردن.
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وحث الدكتور شركس الاهالي على ضرورة الالتزام بمواعيد التطعيم للجرعات الاساسية للمطاعيم المدرجة في برنامج التطعيم الوطني لما دون سن المدرسة حاليا واصطحاب اطفالهم الى المراكز الصحية لتلقي المطاعيم مع ضرورة التنسيق للمواعيد مع المراكز الصحية منعا للاكتظاظ والالتزام بالتباعد ولبس الكمامة عند تلقي الخدمة.

 




 

 


 

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