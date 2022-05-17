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الثلاثاء، 17-05-2022 05:57 م

وزارة الصحة توجه نصيحة الى كبار السن

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت مديرية التوعية والاعلام الصحي في  وزارة الصحة، إن التهاب السحايا هو التهاب يصيب أغشية الدماغ والحبل الشوكي، وقد يؤدي إلى تلف الدماغ والدخول في غيبوبة، بالإضافة لمضاعفات خطيرة أهمها الوفاة.

وذكرت المديرية في ادراج لها عبر صفحتها بالفيسبوك الثلاثاء، أن الفئات الأكثر عرضة للخطورة هم كبار السن وخاصةً إذا كانوا يعانون من حالات مرضيّة وصحية مزمنة.

ودعت الى المحافظة على هذه الفئات وضمان سلامتهم بتطعيمهم ضد السحايا.

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