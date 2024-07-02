وزارة الصحة توضح حول عدم توفر مواد فحص فيتامين D وB12

الوكيل الاخباري - أوضحت مدير مديرية المشتريات والتزويد في وزارة الصحة الدكتورة ريم الهباهبه، انه بما يتعلق بالملاحظات الواردة حول عدم توفر مواد فحص فيتامين D وB12 ، أن الوزارة تعمل على تأمين هذه المواد لحين توريد العطاء المركزي الكامل للوزارة.



وقالت الهباهبه في تصريحات صحفية، إن الوزارة ستقوم بتأمينها عبر شراءها محليا وتوفيرها حتى يوم الخميس أو الأحد بأقصى حد، حيث سيتم التنسيق مع جميع المواقع التي تعاني من نقص لتغطية احتياجاتهم.



وأوضحت أنه وفي حال وجود حالات طارئة تستدعي الفحص بشكل فوري، فهناك كميات موجودة لتغطيتها ولكنها ليست كبيرة لحين تغطية جميع الاحتياجات.

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