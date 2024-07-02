الثلاثاء 02-07-2024
الوكيل الاخباري
 

سرايا القدس: قصفنا أهدافا للاحتلال في الشجاعية ونتساريم

التربية تحسم مصير امتحان الرياضيات/الورقة الأولى اليوم

"الثقافة" تستجيب لنبض المواطنين.. مهرجان جرش.. صبغة وطنية تعكس التضامن مع غزة

إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

شهداء وجرحى بقصف استهدف سوقا في حي الزيتون

أونروا: 250 ألف شخص اضطروا للنزوح مجددا في خان يونس

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا بالضفة منذ الليلة الماضية

فصل التيار الكهربائي من 10 صباحاً حتى 4 عصرا عن مناطق الاربعاء - اسماء

وزارة الصحة توضح حول عدم توفر مواد فحص فيتامين D وB12

حصيلة نهائية لضحايا فاجعة أسيوط : 14 قتيل و6 مصابين

الثلاثاء، 02-07-2024 11:17 ص

وزارة الصحة توضح حول عدم توفر مواد فحص فيتامين D وB12

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - أوضحت مدير مديرية المشتريات والتزويد في وزارة الصحة الدكتورة ريم الهباهبه، انه بما يتعلق بالملاحظات الواردة حول عدم توفر مواد فحص فيتامين D وB12 ، أن الوزارة تعمل على تأمين هذه المواد لحين توريد العطاء المركزي الكامل للوزارة.

وقالت الهباهبه في تصريحات صحفية، إن الوزارة ستقوم بتأمينها عبر شراءها محليا وتوفيرها حتى يوم الخميس أو الأحد بأقصى حد، حيث سيتم التنسيق مع جميع المواقع التي تعاني من نقص لتغطية احتياجاتهم.

وأوضحت أنه وفي حال وجود حالات طارئة تستدعي الفحص بشكل فوري، فهناك كميات موجودة لتغطيتها ولكنها ليست كبيرة لحين تغطية جميع الاحتياجات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

التربية تحسم مصير امتحان الرياضيات/الورقة الأولى اليوم

اعلان جيش 1

إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

6202421141128840014973

فصل التيار الكهربائي من 10 صباحاً حتى 4 عصرا عن مناطق الاربعاء - اسماء

6683b2ab3204f

بدء التسجيل للدورة الصيفية لامتحان "الشامل" الأسبوع المقبل

WhatsApp Image 2024-07-02 at 10.22.30 AM

السوق المركزي : 30 قرشا كيلو البطيخ و70 قرشا كيلو الموز البلدي

1 (1)

فيديو - كاميرات المراقبة توثق حادث مروع والسير توضح