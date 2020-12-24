وزارة الصحة توضح حول وصول سلالة جديدة من كورونا إلى الأردن

الوكيل الاخباري -

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قال مساعد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية غازي شركس، الخميس، حول تأكيد وصول سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، إلى إمكانية وصول هذه الطفرة لأي دولة.وأوضح عبر برنامج "صوت المملكة" أن دولاً عدة أعلنت وصول سلالة جديدة من الفيروس إليها."الفيروس يمكن أن ينشأ عنه طفرات جديدة، والفيروس له خصائص المقاومة، ويحاول تغيير نفسه حتى يقاوم، وكلما أصيب الأفراد بالفيروس، فإن الفيروس يقوم بتحوير نفسه حتى يقاوم الأجسام المضادة".وأضاف أن الفيروس يحاول أن يحمي نفسه ويغير من شكله، لذلك من الممكن أن يتحور من أي مكان، ما يساعده على ذلك، أنه عندما يصيب أعداد كبيرة من الناس، يحاول أن يحمي نفسه، بالتحايل على الأجسام المضادة، حتى لا تكشفه تلك الأجسام، والفيروس لا يمكن أن يتحور إلا في جسم الإنسان.ويمكن التخفيف من تلك الطفرات من خلال التلقيح، وحينها سيجد الفيروس أن الجسم محصن ولديه أجساما مضادة، وفق شركس.