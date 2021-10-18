الإثنين 18-10-2021
الوكيل الاخباري

الامن : العثور على جنين غير مكتمل بمقبرة في الزرقاء

أبو صعيليك رئيسًا لكتلة البرنامج النيابية

محاضرة حول المخالفات والانتهاكات البيئية بالكرك

وزير التخطيط يشارك في اجتماع محافظي الدول العربية لدى البنك الدولي

الملكة تهنئ بذكرى المولد النبوي

الخصاونة يهنئ بالمولد النبوي

الفايز يبحث مع جمعية المطاعم السياحية التحديات التي تواجه القطاع

التربية : لا عودة نهائيا إلى التعليم عن بعد

الأردن يتسلم رئاسة الدورة الـ 34 لمجلس وزراء النقل العرب

الوطني لحقوق الإنسان : نسبة الالتزام بتوصياتنا دون المأمول

الإثنين، 18-10-2021 08:56 م

وزارة الصحة : لا عودة للإغلاقات

حظر


 الوكيل الاخباري - كشف أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، عن توصيات لجنة الأوبئة ليوم الإثنين، والتي تشير إلى أنه لا عودة إلى الخلف.

وقال في تصريحات صحفية إن التوصيات تمثلت بإعادة النظر في القرارات إذا قاربت نسب إشغالات المستشفيات 70%، وبغير ذلك لا تراجع عن القرارات التي اتخذتها الحكومة وسنبقى نسير قدما في فتح القطاعات.

وأكد أن التوصيات اكدت على أنه “لا حظر جزئيا أو ممتدا، ولا عودة عن التعليم الوجاهي، ولا عودة للإغلاقات، ورفع نسبة التطعيم بزيادة عدد الفرق الميدانية في المحافظات”.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202114105110523113818

محاضرة حول المخالفات والانتهاكات البيئية بالكرك

w

وزير التخطيط يشارك في اجتماع محافظي الدول العربية لدى البنك الدولي

6

الملكة تهنئ بذكرى المولد النبوي

الخصاونة

الخصاونة يهنئ بالمولد النبوي

f

الفايز يبحث مع جمعية المطاعم السياحية التحديات التي تواجه القطاع

مدرسة

التربية : لا عودة نهائيا إلى التعليم عن بعد

أخبار متعلقة
وزارة الصحة

إعطاء 23 ألف جرعة لقاح خلال يوم في الأردن

820215114817452652736

الصحة لـ الوكيل : لا قرار بجعل فحص كورونا على نفقة المواطن

وزارة الصحة 2

الصحة: مطعوم الانفلونزا سيتوفر في الوزارة الشهر المقبل

1 (18)

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

image

ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة بالأردن

كورونا 2

اسماء مراكز الجرعة المعززة لمن يعانون نقص المناعة