وزارة الصحة : لا عودة للإغلاقات

الوكيل الاخباري - كشف أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، عن توصيات لجنة الأوبئة ليوم الإثنين، والتي تشير إلى أنه لا عودة إلى الخلف.



وقال في تصريحات صحفية إن التوصيات تمثلت بإعادة النظر في القرارات إذا قاربت نسب إشغالات المستشفيات 70%، وبغير ذلك لا تراجع عن القرارات التي اتخذتها الحكومة وسنبقى نسير قدما في فتح القطاعات.



وأكد أن التوصيات اكدت على أنه “لا حظر جزئيا أو ممتدا، ولا عودة عن التعليم الوجاهي، ولا عودة للإغلاقات، ورفع نسبة التطعيم بزيادة عدد الفرق الميدانية في المحافظات”.

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