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الإثنين، 01-03-2021 11:30 ص

وزارة الصحة لـ الوكيل : البدء بتطعيم كافة الكوادر الطبية ومركز تطعيم نوعي في اربد

وزارة الصحة 2)


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مصدر مطلع في وزارة الصحة للوكيل الاخباري انه تم وضع خطة لاعطاء مطاعيم كورونا لكافة الكوادر الصحية العاملة في المستشفيات الميدانية اعتبارا من يوم غد .

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واوضح المصدر ان كافة المتواجدين والعاملين في المستشفى الميداني بمختلف المسميات الوظيفية سيتم اعطاء لقاح كورونا لهم على دفعات .

 

وعلى صعيد اخر اكد المصدر ان يوم غد ايضا سيطبق قرار جديد حول اعطاء المطاعيم وهو البدء باعطاء المطاعيم لكبار السن داخل المركبات في مركز تطعيم مدينة الحسن للشباب في اربد اعتبارا من التاسعة صباحا . 


 




 

 


 

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