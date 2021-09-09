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الخميس، 09-09-2021 03:54 م

وزارة الصحة : لن نعود للاغلاقات بأي حال

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الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن الحكومة لن تعود للاغلاقات مرة أخرى بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن الوزارة والجهات الصحية تراقب الوضع الوبائي يوميا والمرحلة تحتاج إلى الحذر الشديد.

وأضاف البلبيسي في تصريحات صحفية : "الوباء مازال ينتشر في كلّ دول العالم، كما أن الأردن يسجّل اصابات يوميا، والدول المجاورة مثل فلسطين عادت للاغلاقات مجددا، ولذلك نحن بعيدون جدا عن انتهاء الوباء، بل ويبدو أن المعركة طويلة".

وقال إن الالتزام بالاجراءات الوقائية والتوجه نحو التطعيم هي الطريقة الوحيدة لاستقرار الوضع الوبائي بالمملكة، مشيرا إلى أن المؤشرات التي تصدر بالتقرير اليومي لوزارة الصحة مريحة.

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