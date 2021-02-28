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الأحد، 28-02-2021 01:25 م

بحسب حجاوي وعبيدات

وزارة الصحة متفائلة بتحسن الوضع الوبائي قريبا

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عبيدات وحجاوي


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - بحسب قراءة " الوكيل الإخباري" لتصريحات مسؤولين في وزارة الصحة ، فإن الوضع الوبائي في المملكة ، سيشهد تحسّنا ، خلال الفترة القادمة ،شريطة تنفيذ أوامر الدفاع.

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وآخر تلك التصريحات ، ما جاء على لسان عضو اللجنة الوطنية للأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي ، حيث رجّح أن يكون هنالك تراجعا بإصابات فيروس كورونا قبل شهر رمضان المبارك.

 

وأكد - في وقت سابق - أن المطعوم هو الحل الوحيد الذي سيوقف الفيروس ويمنع انتشاره.

 

وزاد "أنه إذا تلقى المطعوم أكبر عدد من المواطنين، ووصلنا إلى مناعة مجتمعية بين 50 و60 بالمئة، فإن فصل الصيف سيكون مريحا في المملكة، لانخفاض نسبة الإصابات والحد من انتشار الفيروس".

 

وزير الصحة 

كما طمأن وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات ، الأردنيين ، عندما توقّع  أن يبقى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مرتفع نسبيا في شهر آذار/مارس 2021، وأن يبدأ في الانحسار في النصف الأول من شهر نيسان/أبريل.

 

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