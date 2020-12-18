وزارة الصحة: مسحات أنفية بلعومية لمصلي الجمعة اعتبارا من اليوم

الوكيل الاخباري - أخذت وزارة الصحة اليوم الجمعة مسحات أنفية بلعومية للمصلين للكشف عن فيروس كورونا المستجد في مساجد الأردن، حسب كتاب صادر عن الوزارة.

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وأشار الكتاب الموجه إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إلى أن وزارة الصحة سترسل فرق الاستقصاء الوبائي كل يوم جمعة إلى المساجد لإجراء مسحات أنفية بلعومية للمصلين.



وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، الخميس، إنّ فترة رفع الحظر لأداء صلاة الجمعة، ستكون من الساعة 11:25 ولغاية الساعة 12:25 ظهرًا، وفق ما فوضه أمر الدفاع رقم (19) بالصلاحيات الإجرائية بهذا الشأن، وسيكون الذهاب للمسجد سيرًا على الأقدام.



يشار إلى أن أمر الدفاع رقم 19 فوض وزير الأوقاف بالصلاحيات الإجرائية في هذا الشأن التي تأتي حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

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