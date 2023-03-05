الأحد 05-03-2023
الوكيل الاخباري

الطلاق الرضائي هو الأكثر رغبة لدى الأردنيين

جريمة قتل في محل حلاقة بعمان

خبير يحذر: اغراق السوق الأردنية بالسيارات الصينية الكهربائية ودعوات عاجلة لضبط العملية

وزير الدفاع الأميركي: الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة قوية

بريطانيا تحظر على المهاجرين غير الشرعيين البقاء فيها

السعودية ترسل طائرة ثالثة محملة بالمساعدات الإنسانية لأوكرانيا

وزارة الصحة: نتائج عينات كورونا تخرج خلال 24 ساعة

تعميم حكومي بشأن سعر الغاز البترولي المسال بالجملة

تحويل حركة السير من نفق عبدون باتجاه الدوار الرابع إثر تصادم 3 مركبات

السيسي يستقبل رئيس وزراء العراق في القاهرة

الأحد، 05-03-2023 03:54 م

وزارة الصحة: نتائج عينات كورونا تخرج خلال 24 ساعة

bemS7IAdrG7PSEaayFadMlL2NiMXA2yukRLFEtcT


الوكيل الإخباري - أكد مدير المختبرات في وزارة الصحة الدكتور محمود الغزو أن نتائج فحوصات فيروس كورونا تخرج خلال 24 ساعة.اضافة اعلان


وقال الغزو لـ"الوكيل الإخباري"، ردا على استفسارات حول تأخر صدور نتائج العينات، إن كوادر المختبرات تقوم بإنجاز جميع العينات خلال 24 ساعة ولا يوجد أي تأخير في إصدارها.

وأضاف أن أعداد الفحوصات أقل خلال الفترة الحالية وقد تصل إلى 400 عينة كل يوم ويسهل التعامل معها، لافتا إلى أن الوزارة كانت تنجز أضعاف العدد الحالي خلال ذروة كورونا بالإضافة إلى وجود أشخاص يعملون على ورديات صباحية ومسائية لإنجاز العمل.

وكانت وردت ملاحظات من مواطنين حول تأخر نتائج الفحوصات ومواعيد صدورها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2SFdhVPd0XPSJEVG9Dop69n3yijbOgJ0FaUiTKCn

إطلاق مشروع إنتاج السماد العضوي بالعقبة

BumafRt4VJRpg9WJ6qfX9UFCMQks70RCSVaf8182

الطلاق الرضائي هو الأكثر رغبة لدى الأردنيين

مديرية الامن العام

جريمة قتل في محل حلاقة بعمان

785964d2-bfe2-431f-b793-74cbc2568189

خبير يحذر: اغراق السوق الأردنية بالسيارات الصينية الكهربائية ودعوات عاجلة لضبط العملية

2jd4sMxqQXyzVZjROGgtEiZclJNr8J1L5d6c3fkr

وزير الدفاع الأميركي: الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة قوية

main_image64049aed04caf

تعميم حكومي بشأن سعر الغاز البترولي المسال بالجملة

أخبار متعلقة
220232691142461754223

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

0L5A9569

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

1_263

طبيبة أردنية تحقق المركز الأول باختصاص تشخيص أمراض الثدي بالبورد العربي

covid-home-test-uae (1)

الصحة تعلن مراكز فحص كورونا - أسماء

0L5A9569

الصحة تعلن أسماء مراكز التطعيم ضد كورونا ومواعيد العمل

1202321143758136303024

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء