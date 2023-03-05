وزارة الصحة: نتائج عينات كورونا تخرج خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - أكد مدير المختبرات في وزارة الصحة الدكتور محمود الغزو أن نتائج فحوصات فيروس كورونا تخرج خلال 24 ساعة. اضافة اعلان





وقال الغزو لـ"الوكيل الإخباري"، ردا على استفسارات حول تأخر صدور نتائج العينات، إن كوادر المختبرات تقوم بإنجاز جميع العينات خلال 24 ساعة ولا يوجد أي تأخير في إصدارها.



وأضاف أن أعداد الفحوصات أقل خلال الفترة الحالية وقد تصل إلى 400 عينة كل يوم ويسهل التعامل معها، لافتا إلى أن الوزارة كانت تنجز أضعاف العدد الحالي خلال ذروة كورونا بالإضافة إلى وجود أشخاص يعملون على ورديات صباحية ومسائية لإنجاز العمل.



وكانت وردت ملاحظات من مواطنين حول تأخر نتائج الفحوصات ومواعيد صدورها.

