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الأحد، 21-02-2021 09:17 م

وزارة الصحة : ندرس كيف ستكون الأيام القادمة

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الوكيل الاخباري - قال مساعد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية غازي شركس الأحد، إن من المتوقع تزويدنا بمطعوم من خلال منظومة كوفاكس في آذار/مارس المقبل.
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وأضاف في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" أن "نسبة الإيجابية بالفحوصات مرتفعة ونسجل حالات أكثر، وحاليا ندرس كيف ستكون الأيام القادمة، ونتساءل هل سنستمر بالنمط الصعودي للإصابات وهل ستزداد الإيجابية وسنراقب الإيجابية خلال الأسبوع." وفق شركس

"هناك فرق تخالف المنشآت بمعنى أننا غلظنا العقوبات على الناس غير الملتزمة، لكن من الواضح أن هناك مقاومة من قبل فئات كثيرة من الناس ولا يوجد لديهم الالتزام التام، وبالنسبة للمطاعيم ، نحن كنا في سباق مع الزمن عندما أبرمنا صفقتنا على الأقل مع شركة فايزر وضمنا أن تزودنا بكميات من المطاعيم، بينما دول كثيرة في الإقليم لم تستطيع أن تُحصّل أية صفقة مع الشركات، ومنظومة كوفاكس حالنا كحال دول كثيرة تعاقدنا معها والآن تؤتى ثمارها، ومن المتوقع مع بداية شهر 3 أن تبدأ منظومة كوفاكس بإعطائنا مطعوما." بحسب شركس

وفيما يتعلق بسرعة عملية التطعيم قال إن هناك كميات من اللقاح تمكننا من إعطاء جرعات معينة، عندما تأتي الكميات الكبيرة لدينا الطاقة لرفع عدد التطعيم اليومي ، لكن نحن محكومون بالمخزون.

وبخصوص المستشفيات الميدانية قال شركس إنه "منذ تسلم الحكومة الجديدة مهامها كان هناك شح في عدد الأسرة بالنسبة لمصابي كورونا، وعندما زادت الإصابات سارعت الحكومة لإنشاء المستشفيات الميدانية."

وبالنسبة لتطعيم كبار السن قال شركس: " لم يتلق المطعوم نحو 60 ألفا من كبار السن ولكن طعّمنا كثيرا منهم حيث يصل عددهم إلى نحو 160 ألفا"

 




 

 


 

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