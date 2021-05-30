وزارة الصحة : هكذا نستعد لسلالة كورونا الفيتنامية

الوكيل الاخباري -

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أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن الوزارة تتابع ما ينشر حول السلالة المكتشفة مؤخرا في فيتنام.وأضاف البلبيسي، عبر التلفزيون الأردني، أن السلالة الجديدة بحسب المعلومات المتوفرة تجمع ما بين المتحور الهندي والبريطاني غير أن تلك المعلومات لا تزال ترد تباعا من الجهات العلمية.ولفت إلى أن التحورات تحدث على الفيروس منذ بداية وجوده؛ إذ جرى أكثر من 5 آلاف تحور على فيروس كورونا غير أنه ما يهمنا منها ما تؤثر على شدة انتشار الفيروس أو شدة فعاليته، مبينا أن الوزارة تراقب وتتابع كل ما يحدث ليس فقط في فيتنام وانما في العالم اجمع.