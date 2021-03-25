وزارة الصحة : 20 ألف إسوارة إلكترونية بـ 196.3 ألف دينار

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة، إنها اشترت 20 ألف إسوارة إلكترونية بقيمة 196.3 ألف دينار أردني بناء على متطلبات الوزارة وعن طريق المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لضبط القادمين من المطارات ومراقبة التزامهم بتعليمات الحجر المنزلي.

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وأضافت الوزارة في ردها على سؤال النائب أحمد جميل عشا، أنه "تم إيقاف استخدام الأساور الإلكترونية بسبب إيقاف الحجر المؤسسي في الفنادق وعدم توفر المكان والإمكانيات الفنية بتوفير الأساور الإلكترونية في المطار".



وأوضحت أنه "تم استخدام الأساور الإلكترونية في الفترة بين شهر تموز/ يوليو 2020 ولغاية أيلول/ سبتمبر، حيث تم تركيب 16 ألف إسوارة، وما تبقى منها موجود في مستودعات وزارة الصحة".



