وزارة الصحة: 30% من المسجلين لأخذ لقاح مضاد للفيروس تخلفوا عن مواعيدهم

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قال مساعد أمين عام الرعاية الصحية في وزارة الصحة غازي شركس، الأحد، إنّ 30% من المسجلين لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسجد، تخلفوا عن مواعيدهم ما يسبب "إرباكا".وأضاف شركس، لـ "المملكة"، أن أكثر 30 ألف شخصا من تلقوا لقاح المضاد للفيروس، حيث إنّ 310 آلاف مواطن سجلوا على منصة."وتيرة أخذ اللقاح يجب أن ترتفع، ونواجه مشكلة مع الناس الذين يسجلون في المنصة إذ ليس جميعهم يتجه لأخذ اللقاح"، وفق شركس.وأشار، إلى أن وزارة الصحة لا تزال تعطي أولوية للفئات التي لها الأحقية بالدرجة الأولى في أخذ اللقاح، مناشدا أنها تسجل على المنصة وعندما تسجل بالمنصة تلتزم بالمواعيد لأخذ اللقاح.وبين، أنه تم عمل برنامج على أساس إعادة التسجيل مجددا للشخص الذي سجل ولم يحضر على موعده لأخذ اللقاح، ولكن الأولوية للأشخاص الملتزمين بأخذ اللقاح.وأوضح شركس، أنه "لا يعني أن الأشخاص الذين تخلفوا لن نعطي لهم اللقاح لكن ستكون بمرحلة لاحقة.ولفت، إلى أن بداية تقديم اللقاح كانت بإعداد قليلة "2000 شخص يوميا، وارتفع إلى 3000 شخص ووصلنا بعدها لأكثر من 4000 شخص".وتابع، أن يومي الجمعة والسبت يكون إعطاء اللقاح المضاد للفيروس في الخدمات الطبية الملكية، بينما باقي الأيام يكون أيضا في المراكز الصحية الشاملة التابعة لوزارة الصحة.