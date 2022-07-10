وزارة الصناعة تطرح عطاء لشراء 120 ألف طن قمح

الوكيل الإخباري - طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاءً لشراء 120 ألف طن من مادة القمح ضمن سياستها في الحفاظ على مخزون استراتيجي من القمح.

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وأشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء 17 تموز الحالي، ودعت الراغبين بالاشتراك إلى الحصول على نسخة من العطاء مقابل 650 ديناراً غير مستردة.



وتعتمد الوزارة في عمليات الشراء على طرح عطاءات دورية لضمان مخزون يكفي لأطول مدة ممكنة.



يذكر أن معدل استهلاك المملكة السنوي من مادة القمح يبلغ نحو 780 ألف طن بمعدل شهري من 60 إلى 65 ألف طن.