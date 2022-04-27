وزارة الصناعة حررت نحو 1600 مخالفة للمنشآت منذ 10 اذار الماضي

الوكيل الاخباري - حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، نحو 1600 مخالفة للمنشآت في محافظات الأردن كافة من 10 آذار/مارس إلى الثلاثاء، نصفها تقريبا خلال شهر رمضان المبارك ، وفق الناطق باسم الوزارة ينال برماوي.



وقال برماوي، في تصريحات تلفزيونية الأربعاء، إن الجولات الرقابية لمراقبي الأسواق على المنشآت في محافظات الأردن أسفرت عن 43 ألف زيارة و2400 جولة رقابية، حيث تنوعت المخالفات إلى 600 مخالفة سقوف سعرية، ومخالفات عدم إعلان سعر، مخالفة تعليمات التنزيلات والعروض، متاجرة بالمواد المدعومة مثل الأعلاف، فيما استقبلت الوزارة حوالي 1400 شكوى خلال هذه الفترة.



وأضاف أن الوزارة تعمل بتشاركية مع القطاعين الصناعي والتجاري للمحافظة على المخزون الغذائي وتعزيزه والمحافظة على استقرار الأسعار.

اضافة اعلان