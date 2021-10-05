وزارة الصناعة لـ الوكيل: لا نسمح بالمغالاة على المواطنين

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ستوجه مراقبي الاسواق للرقابة على الاشخاص الذين يبيعون الكمامات في الأسواق العامة والمولات.

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وقال البرماوي في تصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن وزارة الصناعة والتجارة لا تسمح بالمبالغة بسعر بيع الكمامات، حيث أن على الجهات المختصة الالتزام بأسعار منطقية.

وبين ان الوزارة لا تسمح بالمغالاة على المواطنين ، واي جهة مخالفة سيتم متابعتها من قبل مراقبي الأسواق.

وكان قد وصل "الوكيل الاخباري" شكاوى من مواطنين بشان ارتفاع أسعار الكمامات.

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