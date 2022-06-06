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الإثنين، 06-06-2022 09:53 م

وزارة الصناعة : مطاحن تتاجر بالأعلاف والطحين

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الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الاثنين، أنه "لا تحديد" لمخصصات المخابز من الطحين، ويستطيع أي مخبز الحصول على أي كميات يحتاجها.

وقال الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي إن الوزارة "تعمل على تدقيق ومتابعة" للمطاحن العاملة في المملكة وعددها 14 مطحنة في ضوء "ورود من ملاحظات ومعطيات حول قيام بعض المطاحن بالمتاجرة بمادتي الأعلاف والطحين وبيعهما كمادة علفية بعد الارتفاع الذي طرأ على أسعار المواد العلفية أخيرا"، وذلك وفق تصريح لوكالة بترا.

وأضاف أن الوزارة "لاحظت ارتفاعا في الاستهلاك المحلي من القمح بواقع 10 آلاف طن شهريا وزاد الاستهلاك من 80 ألف إلى 90 ألف طن في مؤشر على وجود تلك الممارسات غير المشروعة".

وأكد البرماوي أن الوزارة "ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يتلاعب، استنادا لأحكام قانون الصناعة والتجارة والتموين وبغرامات مالية تصل إلى 30 ألف دينار واسترداد فرق الدعم".

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