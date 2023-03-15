الأربعاء 15-03-2023
الوكيل الاخباري

مستجدات تأجيل أقساط القروض في الاردن

المتصرف الدكتور إسلام القرامسة في ذمة الله

المذيعة الامريكية اوبرا تزور البترا

وزارة الصناعة : نراقب الأسعار في الأسواق وتوفر المنتجات

لقاء في الزرقاء يبحث مطالب القطاع التجاري

القوات المسلحة تؤجل أقساط السلف لشهري آذار ونيسان

مندوبا عن الملك.. رئيس الديوان يعزي عشيرة الفرايه

رابطة كتاب إربد تكرم الدكتور موسى ربابعة

محافظ الزرقاء يؤكد ميزات منطقة الأزرق السياحية والتنافسية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشمال غداً

الأربعاء، 15-03-2023 08:42 م

وزارة الصناعة : نراقب الأسعار في الأسواق وتوفر المنتجات

w


الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، الاربعاء، إن الوزارة تراقب في الأسواق الأسعار والاعلان عنها إضافة لتوفر المنتجات على رفوف الأسواق وعدم احتكارها بالإضافة إلى عملية الجوائز والتصفية.

وأضافت في تصريحات صحفية " أن نحو 14 جهة رقابية تقوم بالتفتيش على الأسواق ولكل جهة جانب رقابي محدد.

وفيما يتعلق بالأوزان قالت إن هناك جهة رقابية تتخذ الإجراءات اللازمة وهي مؤسسة المواصفات والمقاييس.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ggg

المتصرف الدكتور إسلام القرامسة في ذمة الله

320231419404252834324

المذيعة الامريكية اوبرا تزور البترا

w

لقاء في الزرقاء يبحث مطالب القطاع التجاري

www

القوات المسلحة تؤجل أقساط السلف لشهري آذار ونيسان

w

مندوبا عن الملك.. رئيس الديوان يعزي عشيرة الفرايه

w

رابطة كتاب إربد تكرم الدكتور موسى ربابعة

أخبار متعلقة
22023289442970991069

حقيقة رفع أسعار كافة أنواع الدخان في الأردن

320234141949725710882

تيك توك تصدر بياناً بشأن الاردن

5

مذكرة بين غرفة التجارة الأميركية ومجموعة الأدوية البحثية العالمية

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة : سنزرع القمح في الجزائر

20af069285b614fbb40d5dd01a91243f-1

2.2 مليار دينار حجم الاستثمار بالمناطق الحرة والتنموية

220239124427916632641

الشمالي يشارك بالقمة العالمية للحكومات في دبي ويؤكد أهمية تحقيق التكامل الصناعي العربي