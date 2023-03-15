وزارة الصناعة : نراقب الأسعار في الأسواق وتوفر المنتجات

الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، الاربعاء، إن الوزارة تراقب في الأسواق الأسعار والاعلان عنها إضافة لتوفر المنتجات على رفوف الأسواق وعدم احتكارها بالإضافة إلى عملية الجوائز والتصفية.



وأضافت في تصريحات صحفية " أن نحو 14 جهة رقابية تقوم بالتفتيش على الأسواق ولكل جهة جانب رقابي محدد.



وفيما يتعلق بالأوزان قالت إن هناك جهة رقابية تتخذ الإجراءات اللازمة وهي مؤسسة المواصفات والمقاييس.

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