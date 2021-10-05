وزارة الصناعة والتجارة توضح حول أسعار المدافئ هذا العام

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي اليوم الثلاثاء إن سعر المدافئ هذا العام في الأسواق يعتمد على العرض والطلب.

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وقال البرماوي في تصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن هناك عدة عوامل لتحديد سعر المدافئ، منها النوع ومصدر الصنع.

وأضاف ان سعر المادفئ ذات الصناعة المحلية تختلف عن سعر المدافئ المستوردة.

وبين أن وزارة الصناعة والتجارة لا تسمح بالمغالاة على المواطنين، وأن أي مخالف سيتم فرض عقوبات عليه.