وزارة الصناعة والتجارة للوكيل : فتح المزيد من القطاعات يعتمد على الوضع الوبائي

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة للوكيل الاخباري ان الحكومة بادرت بفتح مجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية بشكل آمن ومتدرّج ابتداءً من 15 كانون الثاني، وعلى ثلاث مراحل، وذلك بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية على المنشآت الناجمة عن الإغلاق، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على التوازن بين الأثر الصحي والأثر الاقتصادي لهذه الإجراءات.

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واضاف المصدر انه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية والمتمثلة برفع الحظر يوم الجمعة وفتح برك السباحة الخارجية والمحلات التجارية في الحدائق العامة ونوادي الفروسية، ومراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة والاكاديميات الرياضية والبرك في المنشآت الفندقية. بالإضافة إلى ذلك، بدأت الحكومة بتنفيذ برنامج العودة إلى المدارس على مراحل .



واكد المصدر انه فيما يخص المرحلة الثالثة من فتح القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتي تبدأ بتاريخ 1/3 ستشمل على فتح دور السينما ومراكز البلياردو والمدن الترفيهية ومدن ألعاب الأطفال وقطاعات المعارض والمؤتمرات.



واشار المصدر ان فتح المزيد من القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية يعتمد على التزام المنشآت بالبروتوكولات الصحيّة التي تم وضعها بالتعاون مع وزارتيّ العمل والصحة، إلى جانب الوضع الوبائي في حينه، والذي تحرص الحكومة على تقييمه باستمرار نظراً لطبيعته المتغيّرة.



