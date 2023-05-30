وزارة الطاقة تحتفل بعيد الاستقلال وزفاف ولي العهد

الوكيل الاخباري - احتفلت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد الاستقلال السابع والسبعين، وقرب زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.



وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، خلال رعايته الحفل، "نحتفل اليوم بمناسبتين عزيزتين على قلوب كل الأردنيين، ونحن في بداية المئوية الثانية للمملكة وفي ظل ما حققه الوطن من الإنجازات جعلت منه واحة أمن وأمان، نفخر بأردننا وهو مضرب مثل لمسيرة عمل دؤوبة وناجحة بفضل الجهود التي يبذلها نشامى ونشميات الوطن".

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