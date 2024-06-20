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الخميس، 20-06-2024 10:50 م

وزارة الطاقة تشغل بئر للمياه في منطقة الأزرق

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الوكيل الإخباري - قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتشغيل وتطوير أحد آبار المياه في منطقة شرق الأزرق لضمان تقديم الخدمة لمربي المواشي القاطنين في المنطقة.

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ونفذ مدير مديرية مشاريع المصادر الطبيعية/ رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في الوزارة الجيولوجي بهجت العدوان زيارة تفقدية للموقع، اليوم الخميس، وذلك للاطلاع عن كثب على ديمومة واستدامة عمل البئر .


وقال العدوان، إن البئر يعمل بكامل طاقته في ظل الظروف الجوية الحارة جدا.


وأضاف، أن مربي المواشي يستخدمون البئر في سقاية مواشيهم وخدمة المجتمع المحلي، مما وفر الجهد والمال عليهم في قطع مسافات طويلة لتأمين حاجتهم من المياه.


بدورهم، أعرب المواطنون في المنطقة عن شكرهم لوزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة على الدور الذي قامت به الوزارة لخدمتهم.


وتأتي الجهود المستمرة للوزارة في خدمة وتنمية المجتمعات المحلية، انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية تجاه تلك المجتمعات المحيطة بالمشاريع التي تنفذها في مناطق المملكة كافة.

 




 

 


 

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