وزارة الطاقة تطلق دليل ترشيد استهلاك الطاقة

الوكيل الإخباري- نشرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم دليل حفظ وترشيد استهلاك الطاقة، وأكد الدليل على اهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتجنب هدرها في مختلف مجالات استهلاكها، لاسيما خلال الفترات التي ترتفع فيها الأحمال الكهربائية في فصل الشتاء.

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وبخصوص ارشادات فصل الشتاء، قال الدليل إن أنظمة التدفئة بالطرق التقليدية (حطب، كاز، غاز، سولار) تعد من الانظمة ذات التكلفة القليلة باستهلاك الطاقة مقارنة بالأنظمة الاخرى

ودعا الدليل الى عمل صيانة جيدة ودورية لنظام التدفئة للتقليل من كمية السولار المستهلك بنسبة تصل إلى 5 بالمئة تقريبا، وكذلك صيانة البويلر (الحارقة والمدخنة) مرة واحدة في السنة على الاقل، وأن تكون الشعلة مائلة إلى الزرقة حتى تتم عملية الاحتراق بشكل تام.



كما دعا الدليل الى معالجة أي تسرب للمياه الساخنة من المواسير أو المضخة دون تأخير، فتسرب المياه الساخنة يؤدي إلى زيادة في استهلاك الطاقة الحرارية، وعزل أنابيب التدفئة لتقليل كمية الحرارة المفقودة منها، والاستفادة قدر الامكان من أشعة الشمس عند توفرها إلى أقصى حد ممكن، بفتح أباجورات وستائر الشبابيك في الواجهات الجنوبية والجنوبية الشرقية.