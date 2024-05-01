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الأربعاء، 01-05-2024 03:49 م

وزارة الطاقة تطلق شهر التميز

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الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأربعاء، شهر التميز والذي ستستمر فعالياته على مدار شهر أيار الحالي.

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وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة خلال رعايته الإطلاق أهمية الملفات التي تديرها الوزارة في قطاعي الطاقة والثروة المعدنية، مشيدا بمستوى التحسن والتطور والإنجازات المتحققة بجهود كوادر الوزارة بالتعاون مع شركاء القطاع وبما ينعكس إيجابا على الوطن.


وقال الخرابشة، إن شهر التميز نهج واظبت الوزارة على عقده خلال السنوات السابقة، مشيرا إلى أن إطلاق هذا الشهر يأتي بالتزامن مع اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية حيث أنجزت الوزارة خلال هذه الفترة الكثير من المشاريع.


واعتبر ان إطلاق شهر التميز تأكيد لمسيرة تميز الوزارة، لافتا إلى أهميته في ظل بدء عملية تقييم المؤسسات المشاركة في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية في دورتها التاسعة، لافتا الى شهر التميز انطلق بعقد سلسة محاضرات اليوم العلمي لمرصد الزلازل الأردني والتي تناولت التعريف بالمرصد، والوضع الزلزالي في الأردن، وإدامة عمل المرصد وخدماته ومحطات الرصد الزلزالي، وكيفية حدوث الزلازل والوقاية في حالات الطوارئ، وتنفيذ زيارة لمركز المرصد للاطلاع على سير العمل فيه.


وحضر حفل الإطلاق أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، ومديرو الوحدات التنظيمية في الوزارة، وممثلو كل من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مديرية الدفاع المدني، مديرية الأمن العام، المركز الجغرافي الملكي الأردني، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وزارة الأشغال العامة والإسكان نقابة الجيولوجيين، ونقابة المهندسين.


وتضمنت فعاليات شهر التميز، تنفيذ مبادرة توزيع لمبات (LED) الموفرة للطاقة بمناسبة يوم العمال على العاملين في الميدان من عمال الوطن في بلديات بيرين والهاشمية والزرقاء في محافظة الزرقاء، بدعم من صندوق تشجيع الطاقة في الوزارة تقديرا لجهود هذه الفئة من العمال ونشر الوعي بأهمية ترشيد الطاقة.

 




 

 


 

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