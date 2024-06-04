وزارة الطاقة تعرض مشاريعها المنجزة وقيد الإنجاز في الكرك

الوكيل الاخباري - عرضت وزارة الطاقة والثروة المعدنية المشاريع المنجزة في قطاع الطاقة والثروة المعدنية في محافظة الكرك، خلال الـ 25 سنة الماضية، خلال زيارة الفريق الوزاري إلى محافظة الكرك، يوم أمس الاثنين.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، في مجال الغاز الطبيعي تم تنفيذ مشروع " أنبوب الغاز الطبيعي من العقبة إلى شمال المملكة وتوسعاته (يمر الأنبوب في محافظة الكرك)" والذي بدأ عام 2008 وما زال مستمراً.



وقالت الوزارة إن المشروع له أثر كبير في توفير كلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الطاقة الأساسية اللازمة للتنمية الاقتصادية، وتحسين درجة التزويد الآمن للطاقة في المملكة، وتزويد الصناعات الوطنية بالغاز الطبيعي كمولد للطاقة، والذي من شأنه تقليل كلفة الإنتاج والمساهمة في رفع قدرتها على المنافسة، إلى جانب توفير مصادر إضافية للغاز الطبيعي لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعات والتوزيع في المدن، وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة الأردنية.



وفي مجال الكهرباء، تم تنفيذ مشروع "التوليد الخاص الثاني للكهرباء IPP2" والذي بدأ في العام 2011 وما زال مستمرا، ويعتبر المشروع ذي أثر في زيادة السعات التوليدية للطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات الطاقة في جميع مناطق الكرك، وباقي محافظات المملكة.



أما في مجال كهربة الريف، تم تنفيذ مشاريع إيصال التيار الكهربائي من الشبكات الكهربائية للمواقع على حساب فلس الريف في الكرك، منذ عام 1999 - 2023، وإيصال الكهرباء الى 2346 موقعا لخدمة 5954 منزلا، بكلفة مالية 13.2 مليون دينار أردني، كما تم تنفيذ مشاريع تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة لمنازل المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، لألف منزل، واستبدال 30.832 وحدة إنارة تقليدية بوحدات موفرة للطاقة LED منذ عام 2019 حتى الآن، ضمن مشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية بوحدات موفرة للطاقة LED .