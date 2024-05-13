وزارة الطاقة تعقد ورشة حول حق الحصول على المعلومة

الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال لجنة طلبات المعلومات في وحدة الإعلام، ورشة توعوية حول "حق الحصول على المعلومة" المتعلقة بالطاقة والتعدين.

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وقدم الورشة مسؤول المعلومات الناطق الإعلامي باسم الوزارة ليندا النعيمات، والجيولوجي منذر أبو حلتم من وحدة المعلومات المركزية، لطلبة كلية الهندسة التكنولوجية- البوليتكنك في جامعة البلقاء التطبيقية.



وتحدثت النعيمات عن مفهوم حق الحصول على المعلومة وأهميته ودوره في تمكين الفرد من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك المشاركة بإدارة الشأن العام وبناء آراء صحيحة وتشكيل مواقف بناء على معلومات دقيقة، وأثره في ممارسة الحريات المختلفة.



وتطرقت النعيمات الى القوانين الناظمة لحق الحصول على المعلومات، ومنها القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2024 الذي أقرّ أخيرا، وأهمية إفصاح المؤسسات الحكومية الاستباقي للمعلومات والبيانات التي تتيحها وإجراءات تقديم طلبات المعلومات فيها.



وأكدت النعيمات أهمية تصنيف وإدارة المعلومات الحكومية، لافتة الى قنوات تنشر المعلومات الحكومية استباقيا ويمكن استقاء المعلومات منها دون طلبها.



من جانبه عرض أبو حلتم، طبيعة المعلومات التي تقدمها الوزارة، وأنواع الخرائط والتقارير الجيولوجية المتاحة بالمجان، وتقارير المعادن الاستراتيجية المتاحة للاستثمار، والمعلومات التي تقدم مقابل رسوم مثل معلومات وتقارير مشاريع التنقيب عن البترول، مشيرا إلى توفير الوزارة لخرائط تفاعلية على موقعها للخامات المعدنية للتسهيل على المستثمر في معرفة مواقع المعادن داخل أراضي المملكة.



واستعرض أبو حلتم خدمات مكتبة الوزارة، ومحتوياتها من تقارير فنية ودراسات تنتجها الوزارة والشركات المتعاقدة معها.



واستفسر الحضور من الهيئة التدريسية والطلبة خلال الورشة حول قضايا الطاقة والتعدين والمعلومات المتوفرة حولها في الوزارة، وردت اللجنة عن استفساراتهم موضحة إجراءات تقديم طلبات المعلومات وآلية الرد عليها.



بدوره، ثمن عميد الكلية الدكتور أحمد سلامة حرص الوزارة على الوصول الى الطلبة والفئات المستهدفة بتنظيم المحاضرات التوعوية حول حق الحصول على المعلومة.



ويأتي تنظيم اللقاء ضمن سلسة من محاضرات تنظمها الوزارة التزاما منها بتنفيذ خطة التوعية بحق الحصول على المعلومة للفئات المستهدفة من متعاملي خدمة طلبات المعلومات.