الخميس 04-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة: المستشفيات الميدانية عملها مؤقت

فلسطين .. عباس يعلن حالة الطوارئ 30 يوما بسبب كورونا

الدوريات الخارجية للمواطنين : لا تقد مركبة معطلة اضاءتها أبداً

رسالة مؤثرة من الاعلامي محمد الوكيل

الوكيل الاخباري يساهم بإعادة الفرحة لوافد مصري في المملكة

الأردنيون يترقبون حدثا بارزا خلال أيام

استثناء 34 منشأة من حظر الجمعة الشامل في العقبة

الصين توافق على ثلاثة أدوية تقليدية لعلاج كورونا

وزارة الطاقة تعلق الدوام بمركزها الرئيس اليوم

فصل الكهرباء عن مناطق في الشمال غداً

الخميس، 04-03-2021 10:09 ص

لظهور إصابات بكورونا

وزارة الطاقة تعلق الدوام بمركزها الرئيس اليوم

12021317594325543093 (1)
وزارة الطاقة والثروة المعدنية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية،اليوم الخميس، تعليق الدوام في مركزها الرئيس اليوم، وذلك بعد ظهور إصابات بين موظفيها بفيروس كورونا المستجد، وفقا لبيان عن الوزارة وصل "الوكيل الإخباري".

اضافة اعلان

وستتوقف الوزارة اليوم عن استقبال المراجعين، على ان تعود لاستقبالهم صباح الاحد المقبل، بعد ان يتم تعقيم مبناها واستكمال فحص المخالطين، بالتعاون مع لجان التقصي الوبائي.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220212417571563551489

"الصحة": المستشفيات الميدانية عملها "مؤقت"

220211822412941070518 (1)

الأردنيون يترقبون حدثا بارزا خلال أيام

-687664704 (1)

الدوريات الخارجية للمواطنين : لا تقد مركبة معطلة اضاءتها أبداً

1020201105321397687206

استثناء 34 منشأة من حظر الجمعة الشامل في العقبة

306702_56_1613908883

فصل الكهرباء عن مناطق في الشمال غداً

220212595232602503698

الأوقاف تحدد وقت رفع الحظر لآداء صلاة الجمعة

أخبار متعلقة
1202116201720407349793

أبو هلالة لـ الوكيل : نمر بمرحلة متقدمة من الانتشار المجتمعي لكورونا

220211421647456682223

مكافحة الأوبئة: الالتزام بالإجراءات الصحية يساوي الحظر الشامل

220212194324239087027

خلية الأزمة تتسلم توصيات بشأن طلبة المدارس اليوم

0199516e-fcae-40cb-8c09-ab87f2773f28

تحذير هام لسكان العاصمة عمان .. ومطالبات بزيادة ساعات الحظر

8202031185633964820614

التربية : اغلاق المدرسة فوراً اذا سجلت عدداً من اصابات كورونا

12202014225943304454342

اغلاق مبنى مياه عجلون غدا لتسجيل اصابات كورونا