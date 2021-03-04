وزارة الطاقة تعلق الدوام بمركزها الرئيس اليوم

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية،اليوم الخميس، تعليق الدوام في مركزها الرئيس اليوم، وذلك بعد ظهور إصابات بين موظفيها بفيروس كورونا المستجد، وفقا لبيان عن الوزارة وصل "الوكيل الإخباري".

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وستتوقف الوزارة اليوم عن استقبال المراجعين، على ان تعود لاستقبالهم صباح الاحد المقبل، بعد ان يتم تعقيم مبناها واستكمال فحص المخالطين، بالتعاون مع لجان التقصي الوبائي.

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