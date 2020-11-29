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الأحد، 29-11-2020 11:37 م

وزارة الطاقة توضح للوكيل تفاصيل الحصول على دعم نظام الخلايا والسخانات الشمسية

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة الدكتور رسمي حمزة في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان هناك عدة طرق للحصول على دعم برنامج أنظمة الخلايا والسخانات الشمسية المدعومة للمواطنين .

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واوضح الدكتور حمزة ان على اي مواطن يريد الاستفادة من العرض الذي قدمته وزارة الطاقة مراجعة عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعتمدة لدى صندوق الطاقة وذلك للحصول على تمويل تركيب انظمة الخلايا الشمسية مشيرا الى انه يجري العمل الان على توقيع عدد من الاتفاقيات مع البنوك لاعتماد التمويل المناسب .

 

واكد حمزة ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية اتاحت الفرصة للمواطنين بالحول على دعم مقداره 30 بالمئة من كلفة نظام السخان الشمسي وكلفة نظام الخلايا الشمسية فيما يتم تقسيط 70 بالمئة من كلفة هذه الانظمة من خلال الاطراف المعتمدة لدى الوزارة .

 

ويشترط البرنامج الخاص بالخلايا الشمسية، ان لا يتجاوز سعر الخلية قدرة كيلوواط/ ساعة 550 دينارا وبقدرة لا تتجاوز 3.6 كيلوواط وتقسيط 70 بالمئة من كلفة النظام على فترة لا تزيد عن 48 شهرا للخلايا الشمسية.


وفيما يتعلق ببرنامج السخانات الشمسية يشترط ان لا يزيد السعر لنوع المرايا المسطحة على 450 دينارا ويتم تقسيط 70 بالمئة على فترة 24 شهرا، وأن لا يزيد ثمن نظام السخان الشمسي من نوع الانابيب عن 300 دينار ويتم تقسيط 70 بالمئة على فترة 12 شهرا . 


 




 

 


 

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