الخميس 28-10-2021
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الخميس، 28-10-2021 04:40 م

وزارة الطاقة: صيغة نهائية لاتفاقية الربط الكهربائي مع لبنان

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أنه بناء على الاجتماعات الماضية تم التوصل للصيغة النهائية لاتفاقية الربط الكهربائي لتزويد لبنان بالكهرباء.

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وأضاف الخرابشة، خلال مؤتمر صحفي في عمّان، أن المشروع من المشاريع الهامة التي تعزز أواصر التعاون بين الدول الثلاث، شاكرا الدول الثلاث والفرق الفنية المشاركة في المشروع.


وأشار إلى أن الربط الكهربائي الأردني السوري موجود منذ عام 2001 وتم توقفه في عام 2012، متمنيا زيادة التعاون بين الدول الثلاث.


وأكد وجود قضايا فنية لابد العمل عليها بحيث تكون الشبكات الكهربائية جاهزة بنهاية العام الحالي.


وعن بنود الصيغة، قال إن كمية الطاقة الكهربائية التي سيزود الأردن بها لبنان تبلغ نحو 150 ميغاواط من منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحا، و250 ميغاواط من الساعة السادسة صباحا إلى منتصف الليل.


وأشار إلى أن الصيغة النهائية تضمنت معالجة لقضية الفاقد في الشبكة وكلف العبور

 




 

 


 

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